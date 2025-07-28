Divisas / NBIX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
NBIX: Neurocrine Biosciences Inc
142.73 USD 1.83 (1.30%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NBIX de hoy ha cambiado un 1.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 141.20, mientras que el máximo ha alcanzado 143.39.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Neurocrine Biosciences Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NBIX News
- Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) Presents at TD Cowen's 5th
- Neurocrine Biosciences en Cumbre TD Cowen: Evolución de estrategia de I+D
- Neurocrine Biosciences en la Cumbre TD Cowen: Evolución de la estrategia de I+D
- Neurocrine Biosciences at TD Cowen Summit: Evolving R&D Strategy
- Neurocrine presentará nuevos datos de fase 2 para tratamiento de depresión
- Neurocrine presentará nuevos datos de fase 2 para tratamiento de depresión
- Neurocrine to present new phase 2 data for depression treatment
- Neurocrine at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth and Innovation
- Neurocrine Bio. stock price target raised to $149 by RBC Capital
- GRFS or NBIX: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Inside XBI: What The SPDR S&P Biotech ETF Offers Investors (NYSEARCA:XBI)
- Macquarie Healthcare Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:DLHIX)
- Xenon Q2 Loss Wider Than Expected, Pipeline Development in Focus
- Neurocrine (NBIX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Neurocrine (NBIX) Q2 Revenue Jumps 17%
- Guggenheim raises Neurocrine Bio. stock price target on strong Ingrezza sales
- Neurocrine Bio. price target raised to $145 from $140 at Mizuho
- Neurocrine Bio. stock price target raised by BMO Capital to $124
- Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Neurocrine Biosciences, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:NBIX)
- Here's What Key Metrics Tell Us About Neurocrine (NBIX) Q2 Earnings
- Neurocrine Biosciences (NBIX) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Neurocrine earnings beat by $0.69, revenue topped estimates
- CPRX vs. NBIX: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
Rango diario
141.20 143.39
Rango anual
84.23 154.62
- Cierres anteriores
- 140.90
- Open
- 141.67
- Bid
- 142.73
- Ask
- 143.03
- Low
- 141.20
- High
- 143.39
- Volumen
- 1.423 K
- Cambio diario
- 1.30%
- Cambio mensual
- 2.62%
- Cambio a 6 meses
- 29.20%
- Cambio anual
- 24.03%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B