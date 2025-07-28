CotizacionesSecciones
NBIX: Neurocrine Biosciences Inc

142.73 USD 1.83 (1.30%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de NBIX de hoy ha cambiado un 1.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 141.20, mientras que el máximo ha alcanzado 143.39.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Neurocrine Biosciences Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

NBIX News

Rango diario
141.20 143.39
Rango anual
84.23 154.62
Cierres anteriores
140.90
Open
141.67
Bid
142.73
Ask
143.03
Low
141.20
High
143.39
Volumen
1.423 K
Cambio diario
1.30%
Cambio mensual
2.62%
Cambio a 6 meses
29.20%
Cambio anual
24.03%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B