NBIX: Neurocrine Biosciences Inc
144.43 USD 1.70 (1.19%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NBIX para hoje mudou para 1.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 143.34 e o mais alto foi 144.63.
Veja a dinâmica do par de moedas Neurocrine Biosciences Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
NBIX Notícias
- Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) Presents at TD Cowen's 5th
- Neurocrine Biosciences apresenta estratégia de P&D em evolução na Cúpula TD Cowen
- Neurocrine Biosciences at TD Cowen Summit: Evolving R&D Strategy
- Neurocrine apresentará novos dados de fase 2 para tratamento de depressão
- Neurocrine to present new phase 2 data for depression treatment
- Neurocrine at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth and Innovation
- Neurocrine Bio. stock price target raised to $149 by RBC Capital
- GRFS or NBIX: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Inside XBI: What The SPDR S&P Biotech ETF Offers Investors (NYSEARCA:XBI)
- Macquarie Healthcare Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:DLHIX)
- Xenon Q2 Loss Wider Than Expected, Pipeline Development in Focus
- Neurocrine (NBIX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Neurocrine (NBIX) Q2 Revenue Jumps 17%
- Guggenheim raises Neurocrine Bio. stock price target on strong Ingrezza sales
- Neurocrine Bio. price target raised to $145 from $140 at Mizuho
- Neurocrine Bio. stock price target raised by BMO Capital to $124
- Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Neurocrine Biosciences, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:NBIX)
- Here's What Key Metrics Tell Us About Neurocrine (NBIX) Q2 Earnings
- Neurocrine Biosciences (NBIX) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Neurocrine earnings beat by $0.69, revenue topped estimates
- CPRX vs. NBIX: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Indivior PLC (INDV) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Neurocrine Biosciences (NBIX) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
Faixa diária
143.34 144.63
Faixa anual
84.23 154.62
- Fechamento anterior
- 142.73
- Open
- 143.86
- Bid
- 144.43
- Ask
- 144.73
- Low
- 143.34
- High
- 144.63
- Volume
- 182
- Mudança diária
- 1.19%
- Mudança mensal
- 3.85%
- Mudança de 6 meses
- 30.74%
- Mudança anual
- 25.50%
