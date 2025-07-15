货币 / NBIX
NBIX: Neurocrine Biosciences Inc
140.90 USD 0.46 (0.33%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NBIX汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点139.25和高点141.00进行交易。
关注Neurocrine Biosciences Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NBIX新闻
- Neurocrine将展示抑郁症治疗的新二期数据
- Neurocrine to present new phase 2 data for depression treatment
- Neurocrine at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth and Innovation
- Neurocrine Bio. stock price target raised to $149 by RBC Capital
- GRFS or NBIX: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Inside XBI: What The SPDR S&P Biotech ETF Offers Investors (NYSEARCA:XBI)
- Macquarie Healthcare Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:DLHIX)
- Xenon Q2 Loss Wider Than Expected, Pipeline Development in Focus
- Neurocrine (NBIX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Neurocrine (NBIX) Q2 Revenue Jumps 17%
- Guggenheim raises Neurocrine Bio. stock price target on strong Ingrezza sales
- Neurocrine Bio. price target raised to $145 from $140 at Mizuho
- Neurocrine Bio. stock price target raised by BMO Capital to $124
- Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Neurocrine Biosciences, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:NBIX)
- Here's What Key Metrics Tell Us About Neurocrine (NBIX) Q2 Earnings
- Neurocrine Biosciences (NBIX) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Neurocrine earnings beat by $0.69, revenue topped estimates
- CPRX vs. NBIX: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Indivior PLC (INDV) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Neurocrine Biosciences (NBIX) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Neurocrine Bio. stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Truist Securities initiates Neurocrine Bio stock with Buy rating on Crenessity potential
- Study reveals challenges in managing congenital adrenal hyperplasia
日范围
139.25 141.00
年范围
84.23 154.62
- 前一天收盘价
- 140.44
- 开盘价
- 140.44
- 卖价
- 140.90
- 买价
- 141.20
- 最低价
- 139.25
- 最高价
- 141.00
- 交易量
- 1.797 K
- 日变化
- 0.33%
- 月变化
- 1.31%
- 6个月变化
- 27.55%
- 年变化
- 22.44%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值