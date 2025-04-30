Dövizler / NAVI
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NAVI: Navient Corporation
13.31 USD 0.03 (0.22%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NAVI fiyatı bugün -0.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.16 ve Yüksek fiyatı olarak 13.43 aralığında işlem gördü.
Navient Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NAVI haberleri
- 'DEFCON 3,' Says Lawrence McDonald: Warns Return Of Student Loans Could Spark Subprime Meltdown - Navient (NASDAQ:NAVI), SLM (NASDAQ:SLM)
- BofA Securities raises Synchrony Financial stock price target to $84 on loan growth
- Tariff concerns and Fed policy shape financial sector outlook, KBW says
- Navient (NAVI) Up 5.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Navient announces third quarter dividend of $0.16 per share
- CACC's Q2 Earnings Lag on High Costs, Finance Charges Provide Support
- Navient Q2 Earnings Miss on Lower NII & Higher Provisions, Stock Down
- Navient (NAVI) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Navient (NAVI) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- More than $360 million in CFPB consumer payouts ’at risk,’ consumer groups say
- Navient's Q2 Earnings in the Cards: Here's What to Expect
- Discover Deal Boosts COF's Q2 Earnings, Consumer Spending in Focus
- COF Up on Q2 Earnings Beat, Discover Deal Boosts NII and Fee Income
- ALLY Q2 Earnings Top on Higher Net Finance Revenues & Lower Provision (Revised)
- Ally Financial Q2 Earnings Miss on Lower Loans & Deposits
- SLM Student Loan Trust 2005-7 provides remarketing memorandum for Class A-5 notes
- SLM Student Loan Trust 2006-5 issues remarketing memorandum for reset rate notes
- SLM Student Loan Trust 2005-5 issues preliminary memorandum for note remarketing
- Earnings Preview: Navient (NAVI) Q2 Earnings Expected to Decline
- Navient raises CEO David Yowan’s salary and awards new equity grants
- How Trump's Student Loan Reform Could Funnel Billions In Loans To SoFi - SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI)
- Republicans want to curb federal student loans — and private lenders are ready to step in
- Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF Q1 2025 Commentary (EBIT)
- Navient shares slip as Q1 revenue falls short of expectations
Günlük aralık
13.16 13.43
Yıllık aralık
10.53 16.07
- Önceki kapanış
- 13.34
- Açılış
- 13.40
- Satış
- 13.31
- Alış
- 13.61
- Düşük
- 13.16
- Yüksek
- 13.43
- Hacim
- 1.960 K
- Günlük değişim
- -0.22%
- Aylık değişim
- -2.20%
- 6 aylık değişim
- 6.39%
- Yıllık değişim
- -14.62%
21 Eylül, Pazar