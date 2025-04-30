Валюты / NAVI
NAVI: Navient Corporation
12.97 USD 0.12 (0.92%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NAVI за сегодня изменился на -0.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.78, а максимальная — 13.07.
Следите за динамикой Navient Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NAVI
- 'DEFCON 3,' Says Lawrence McDonald: Warns Return Of Student Loans Could Spark Subprime Meltdown - Navient (NASDAQ:NAVI), SLM (NASDAQ:SLM)
- BofA Securities raises Synchrony Financial stock price target to $84 on loan growth
- Tariff concerns and Fed policy shape financial sector outlook, KBW says
- Navient (NAVI) Up 5.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Navient announces third quarter dividend of $0.16 per share
- CACC's Q2 Earnings Lag on High Costs, Finance Charges Provide Support
- Navient Q2 Earnings Miss on Lower NII & Higher Provisions, Stock Down
- Navient (NAVI) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Navient (NAVI) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- More than $360 million in CFPB consumer payouts ’at risk,’ consumer groups say
- Navient's Q2 Earnings in the Cards: Here's What to Expect
- Discover Deal Boosts COF's Q2 Earnings, Consumer Spending in Focus
- COF Up on Q2 Earnings Beat, Discover Deal Boosts NII and Fee Income
- ALLY Q2 Earnings Top on Higher Net Finance Revenues & Lower Provision (Revised)
- Ally Financial Q2 Earnings Miss on Lower Loans & Deposits
- SLM Student Loan Trust 2005-7 provides remarketing memorandum for Class A-5 notes
- SLM Student Loan Trust 2006-5 issues remarketing memorandum for reset rate notes
- SLM Student Loan Trust 2005-5 issues preliminary memorandum for note remarketing
- Earnings Preview: Navient (NAVI) Q2 Earnings Expected to Decline
- Navient raises CEO David Yowan’s salary and awards new equity grants
- How Trump's Student Loan Reform Could Funnel Billions In Loans To SoFi - SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI)
- Republicans want to curb federal student loans — and private lenders are ready to step in
- Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF Q1 2025 Commentary (EBIT)
- Navient shares slip as Q1 revenue falls short of expectations
Дневной диапазон
12.78 13.07
Годовой диапазон
10.53 16.07
- Предыдущее закрытие
- 13.09
- Open
- 13.07
- Bid
- 12.97
- Ask
- 13.27
- Low
- 12.78
- High
- 13.07
- Объем
- 2.188 K
- Дневное изменение
- -0.92%
- Месячное изменение
- -4.70%
- 6-месячное изменение
- 3.68%
- Годовое изменение
- -16.81%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.