货币 / NAVI
NAVI: Navient Corporation
13.17 USD 0.20 (1.54%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NAVI汇率已更改1.54%。当日，交易品种以低点12.99和高点13.26进行交易。
关注Navient Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
12.99 13.26
年范围
10.53 16.07
- 前一天收盘价
- 12.97
- 开盘价
- 13.01
- 卖价
- 13.17
- 买价
- 13.47
- 最低价
- 12.99
- 最高价
- 13.26
- 交易量
- 444
- 日变化
- 1.54%
- 月变化
- -3.23%
- 6个月变化
- 5.28%
- 年变化
- -15.52%
