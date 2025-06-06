Währungen / NAVI
NAVI: Navient Corporation
13.34 USD 0.23 (1.75%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NAVI hat sich für heute um 1.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.14 bis zu einem Hoch von 13.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die Navient Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- 'DEFCON 3,' Says Lawrence McDonald: Warns Return Of Student Loans Could Spark Subprime Meltdown - Navient (NASDAQ:NAVI), SLM (NASDAQ:SLM)
- BofA Securities hebt Kursziel für Synchrony Financial wegen Kreditwachstum auf 84 US-Dollar an/n
- BofA Securities raises Synchrony Financial stock price target to $84 on loan growth
- Tariff concerns and Fed policy shape financial sector outlook, KBW says
- Navient (NAVI) Up 5.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Navient announces third quarter dividend of $0.16 per share
- CACC's Q2 Earnings Lag on High Costs, Finance Charges Provide Support
- Navient Q2 Earnings Miss on Lower NII & Higher Provisions, Stock Down
- Navient (NAVI) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Navient (NAVI) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- More than $360 million in CFPB consumer payouts ’at risk,’ consumer groups say
- Navient's Q2 Earnings in the Cards: Here's What to Expect
- Discover Deal Boosts COF's Q2 Earnings, Consumer Spending in Focus
- COF Up on Q2 Earnings Beat, Discover Deal Boosts NII and Fee Income
- ALLY Q2 Earnings Top on Higher Net Finance Revenues & Lower Provision (Revised)
- Ally Financial Q2 Earnings Miss on Lower Loans & Deposits
- SLM Student Loan Trust 2005-7 provides remarketing memorandum for Class A-5 notes
- SLM Student Loan Trust 2006-5 issues remarketing memorandum for reset rate notes
- SLM Student Loan Trust 2005-5 issues preliminary memorandum for note remarketing
- Earnings Preview: Navient (NAVI) Q2 Earnings Expected to Decline
- Navient raises CEO David Yowan’s salary and awards new equity grants
- How Trump's Student Loan Reform Could Funnel Billions In Loans To SoFi - SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI)
- Republicans want to curb federal student loans — and private lenders are ready to step in
- Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF Q1 2025 Commentary (EBIT)
Tagesspanne
13.14 13.38
Jahresspanne
10.53 16.07
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.11
- Eröffnung
- 13.17
- Bid
- 13.34
- Ask
- 13.64
- Tief
- 13.14
- Hoch
- 13.38
- Volumen
- 1.340 K
- Tagesänderung
- 1.75%
- Monatsänderung
- -1.98%
- 6-Monatsänderung
- 6.63%
- Jahresänderung
- -14.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K