NAVI: Navient Corporation

13.34 USD 0.23 (1.75%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NAVI hat sich für heute um 1.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.14 bis zu einem Hoch von 13.38 gehandelt.

Verfolgen Sie die Navient Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
13.14 13.38
Jahresspanne
10.53 16.07
Vorheriger Schlusskurs
13.11
Eröffnung
13.17
Bid
13.34
Ask
13.64
Tief
13.14
Hoch
13.38
Volumen
1.340 K
Tagesänderung
1.75%
Monatsänderung
-1.98%
6-Monatsänderung
6.63%
Jahresänderung
-14.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K