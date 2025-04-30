通貨 / NAVI
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
NAVI: Navient Corporation
13.34 USD 0.23 (1.75%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NAVIの今日の為替レートは、1.75%変化しました。日中、通貨は1あたり13.14の安値と13.38の高値で取引されました。
Navient Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NAVI News
- 'DEFCON 3,' Says Lawrence McDonald: Warns Return Of Student Loans Could Spark Subprime Meltdown - Navient (NASDAQ:NAVI), SLM (NASDAQ:SLM)
- BofA Securities raises Synchrony Financial stock price target to $84 on loan growth
- Tariff concerns and Fed policy shape financial sector outlook, KBW says
- Navient (NAVI) Up 5.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Navient announces third quarter dividend of $0.16 per share
- CACC's Q2 Earnings Lag on High Costs, Finance Charges Provide Support
- Navient Q2 Earnings Miss on Lower NII & Higher Provisions, Stock Down
- Navient (NAVI) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Navient (NAVI) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- More than $360 million in CFPB consumer payouts ’at risk,’ consumer groups say
- Navient's Q2 Earnings in the Cards: Here's What to Expect
- Discover Deal Boosts COF's Q2 Earnings, Consumer Spending in Focus
- COF Up on Q2 Earnings Beat, Discover Deal Boosts NII and Fee Income
- ALLY Q2 Earnings Top on Higher Net Finance Revenues & Lower Provision (Revised)
- Ally Financial Q2 Earnings Miss on Lower Loans & Deposits
- SLM Student Loan Trust 2005-7 provides remarketing memorandum for Class A-5 notes
- SLM Student Loan Trust 2006-5 issues remarketing memorandum for reset rate notes
- SLM Student Loan Trust 2005-5 issues preliminary memorandum for note remarketing
- Earnings Preview: Navient (NAVI) Q2 Earnings Expected to Decline
- Navient raises CEO David Yowan’s salary and awards new equity grants
- How Trump's Student Loan Reform Could Funnel Billions In Loans To SoFi - SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI)
- Republicans want to curb federal student loans — and private lenders are ready to step in
- Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF Q1 2025 Commentary (EBIT)
- Navient shares slip as Q1 revenue falls short of expectations
1日のレンジ
13.14 13.38
1年のレンジ
10.53 16.07
- 以前の終値
- 13.11
- 始値
- 13.17
- 買値
- 13.34
- 買値
- 13.64
- 安値
- 13.14
- 高値
- 13.38
- 出来高
- 1.340 K
- 1日の変化
- 1.75%
- 1ヶ月の変化
- -1.98%
- 6ヶ月の変化
- 6.63%
- 1年の変化
- -14.43%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K