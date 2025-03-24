Dövizler / NAK
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NAK: Northern Dynasty Minerals Ltd
0.87 USD 0.05 (6.10%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NAK fiyatı bugün 6.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.82 ve Yüksek fiyatı olarak 0.88 aralığında işlem gördü.
Northern Dynasty Minerals Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NAK haberleri
- Tesla, Alphabet Set To Report Earnings As Investors Watch Out For Jobless Claims
- Northern Dynasty Minerals Seeks A Summary Judgment After EPA Settlement Talks Stall (NAK)
- Northern Dynasty Minerals stock tumbles after filing motion against Biden veto
- Analysis-Freeport-McMoRan poised to gain from Trump’s copper tariff against peers with few options
- Northern Dynasty Minerals stock surges on EPA settlement negotiations
- H.C. Wainwright raises Northern Dynasty Minerals stock price target on EPA settlement talks
- Northern Dynasty Continues To Wait On The EPA's Decision (NYSE:NAK)
- Northern Dynasty: Trump's Push For U.S. Minerals As Turning Point
- Northern Dynasty stock jumps on $12 million royalty payment
- Northern Dynasty Minerals: A Glimmer Of Hope For Pebble, But Many Hurdles Remain (NAK)
- Undercovered Dozen: Power Metals, Verses AI, TFS Financial, Nextdoor +
- Northern Dynasty Minerals Shares Surge Nearly 38% After Trump Order
Günlük aralık
0.82 0.88
Yıllık aralık
0.30 2.40
- Önceki kapanış
- 0.82
- Açılış
- 0.83
- Satış
- 0.87
- Alış
- 1.17
- Düşük
- 0.82
- Yüksek
- 0.88
- Hacim
- 2.277 K
- Günlük değişim
- 6.10%
- Aylık değişim
- -3.33%
- 6 aylık değişim
- -25.00%
- Yıllık değişim
- 163.64%
21 Eylül, Pazar