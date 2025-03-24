Валюты / NAK
NAK: Northern Dynasty Minerals Ltd
0.84 USD 0.02 (2.33%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NAK за сегодня изменился на -2.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.83, а максимальная — 0.87.
Следите за динамикой Northern Dynasty Minerals Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NAK
Дневной диапазон
0.83 0.87
Годовой диапазон
0.30 2.40
- Предыдущее закрытие
- 0.86
- Open
- 0.87
- Bid
- 0.84
- Ask
- 1.14
- Low
- 0.83
- High
- 0.87
- Объем
- 1.281 K
- Дневное изменение
- -2.33%
- Месячное изменение
- -6.67%
- 6-месячное изменение
- -27.59%
- Годовое изменение
- 154.55%
