NAK: Northern Dynasty Minerals Ltd
0.83 USD 0.01 (1.22%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NAK hat sich für heute um 1.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.82 bis zu einem Hoch von 0.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die Northern Dynasty Minerals Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NAK News
- Tesla, Alphabet Set To Report Earnings As Investors Watch Out For Jobless Claims
- Northern Dynasty Minerals Seeks A Summary Judgment After EPA Settlement Talks Stall (NAK)
- Northern Dynasty Minerals stock tumbles after filing motion against Biden veto
- Analysis-Freeport-McMoRan poised to gain from Trump’s copper tariff against peers with few options
- Northern Dynasty Minerals stock surges on EPA settlement negotiations
- H.C. Wainwright raises Northern Dynasty Minerals stock price target on EPA settlement talks
- Northern Dynasty Continues To Wait On The EPA's Decision (NYSE:NAK)
- Northern Dynasty: Trump's Push For U.S. Minerals As Turning Point
- Northern Dynasty stock jumps on $12 million royalty payment
- Northern Dynasty Minerals: A Glimmer Of Hope For Pebble, But Many Hurdles Remain (NAK)
- Undercovered Dozen: Power Metals, Verses AI, TFS Financial, Nextdoor +
- Northern Dynasty Minerals Shares Surge Nearly 38% After Trump Order
Tagesspanne
0.82 0.83
Jahresspanne
0.30 2.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.82
- Eröffnung
- 0.83
- Bid
- 0.83
- Ask
- 1.13
- Tief
- 0.82
- Hoch
- 0.83
- Volumen
- 90
- Tagesänderung
- 1.22%
- Monatsänderung
- -7.78%
- 6-Monatsänderung
- -28.45%
- Jahresänderung
- 151.52%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K