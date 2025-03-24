货币 / NAK
NAK: Northern Dynasty Minerals Ltd
0.84 USD 0.02 (2.33%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NAK汇率已更改-2.33%。当日，交易品种以低点0.83和高点0.87进行交易。
关注Northern Dynasty Minerals Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NAK新闻
- Tesla, Alphabet Set To Report Earnings As Investors Watch Out For Jobless Claims
- Northern Dynasty Minerals Seeks A Summary Judgment After EPA Settlement Talks Stall (NAK)
- Northern Dynasty Minerals stock tumbles after filing motion against Biden veto
- Analysis-Freeport-McMoRan poised to gain from Trump’s copper tariff against peers with few options
- Northern Dynasty Minerals stock surges on EPA settlement negotiations
- H.C. Wainwright raises Northern Dynasty Minerals stock price target on EPA settlement talks
- Northern Dynasty Continues To Wait On The EPA's Decision (NYSE:NAK)
- Northern Dynasty: Trump's Push For U.S. Minerals As Turning Point
- Northern Dynasty stock jumps on $12 million royalty payment
- Northern Dynasty Minerals: A Glimmer Of Hope For Pebble, But Many Hurdles Remain (NAK)
- Undercovered Dozen: Power Metals, Verses AI, TFS Financial, Nextdoor +
- Northern Dynasty Minerals Shares Surge Nearly 38% After Trump Order
日范围
0.83 0.87
年范围
0.30 2.40
- 前一天收盘价
- 0.86
- 开盘价
- 0.87
- 卖价
- 0.84
- 买价
- 1.14
- 最低价
- 0.83
- 最高价
- 0.87
- 交易量
- 1.281 K
- 日变化
- -2.33%
- 月变化
- -6.67%
- 6个月变化
- -27.59%
- 年变化
- 154.55%
