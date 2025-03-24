通貨 / NAK
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
NAK: Northern Dynasty Minerals Ltd
0.82 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NAKの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.81の安値と0.83の高値で取引されました。
Northern Dynasty Minerals Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NAK News
- Tesla, Alphabet Set To Report Earnings As Investors Watch Out For Jobless Claims
- Northern Dynasty Minerals Seeks A Summary Judgment After EPA Settlement Talks Stall (NAK)
- Northern Dynasty Minerals stock tumbles after filing motion against Biden veto
- Analysis-Freeport-McMoRan poised to gain from Trump’s copper tariff against peers with few options
- Northern Dynasty Minerals stock surges on EPA settlement negotiations
- H.C. Wainwright raises Northern Dynasty Minerals stock price target on EPA settlement talks
- Northern Dynasty Continues To Wait On The EPA's Decision (NYSE:NAK)
- Northern Dynasty: Trump's Push For U.S. Minerals As Turning Point
- Northern Dynasty stock jumps on $12 million royalty payment
- Northern Dynasty Minerals: A Glimmer Of Hope For Pebble, But Many Hurdles Remain (NAK)
- Undercovered Dozen: Power Metals, Verses AI, TFS Financial, Nextdoor +
- Northern Dynasty Minerals Shares Surge Nearly 38% After Trump Order
1日のレンジ
0.81 0.83
1年のレンジ
0.30 2.40
- 以前の終値
- 0.82
- 始値
- 0.83
- 買値
- 0.82
- 買値
- 1.12
- 安値
- 0.81
- 高値
- 0.83
- 出来高
- 1.235 K
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- -8.89%
- 6ヶ月の変化
- -29.31%
- 1年の変化
- 148.48%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K