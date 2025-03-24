통화 / NAK
NAK: Northern Dynasty Minerals Ltd
0.87 USD 0.05 (6.10%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NAK 환율이 오늘 6.10%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.82이고 고가는 0.88이었습니다.
Northern Dynasty Minerals Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
NAK News
- Tesla, Alphabet Set To Report Earnings As Investors Watch Out For Jobless Claims
- Northern Dynasty Minerals Seeks A Summary Judgment After EPA Settlement Talks Stall (NAK)
- Northern Dynasty Minerals stock tumbles after filing motion against Biden veto
- Analysis-Freeport-McMoRan poised to gain from Trump’s copper tariff against peers with few options
- Northern Dynasty Minerals stock surges on EPA settlement negotiations
- H.C. Wainwright raises Northern Dynasty Minerals stock price target on EPA settlement talks
- Northern Dynasty Continues To Wait On The EPA's Decision (NYSE:NAK)
- Northern Dynasty: Trump's Push For U.S. Minerals As Turning Point
- Northern Dynasty stock jumps on $12 million royalty payment
- Northern Dynasty Minerals: A Glimmer Of Hope For Pebble, But Many Hurdles Remain (NAK)
- Undercovered Dozen: Power Metals, Verses AI, TFS Financial, Nextdoor +
- Northern Dynasty Minerals Shares Surge Nearly 38% After Trump Order
일일 변동 비율
0.82 0.88
년간 변동
0.30 2.40
- 이전 종가
- 0.82
- 시가
- 0.83
- Bid
- 0.87
- Ask
- 1.17
- 저가
- 0.82
- 고가
- 0.88
- 볼륨
- 2.277 K
- 일일 변동
- 6.10%
- 월 변동
- -3.33%
- 6개월 변동
- -25.00%
- 년간 변동율
- 163.64%
20 9월, 토요일