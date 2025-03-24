Devises / NAK
NAK: Northern Dynasty Minerals Ltd
0.87 USD 0.05 (6.10%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NAK a changé de 6.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.82 et à un maximum de 0.88.
Suivez la dynamique Northern Dynasty Minerals Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- Tesla, Alphabet Set To Report Earnings As Investors Watch Out For Jobless Claims
- Northern Dynasty Minerals Seeks A Summary Judgment After EPA Settlement Talks Stall (NAK)
- Northern Dynasty Minerals stock tumbles after filing motion against Biden veto
- Analysis-Freeport-McMoRan poised to gain from Trump’s copper tariff against peers with few options
- Northern Dynasty Minerals stock surges on EPA settlement negotiations
- H.C. Wainwright raises Northern Dynasty Minerals stock price target on EPA settlement talks
- Northern Dynasty Continues To Wait On The EPA's Decision (NYSE:NAK)
- Northern Dynasty: Trump's Push For U.S. Minerals As Turning Point
- Northern Dynasty stock jumps on $12 million royalty payment
- Northern Dynasty Minerals: A Glimmer Of Hope For Pebble, But Many Hurdles Remain (NAK)
- Undercovered Dozen: Power Metals, Verses AI, TFS Financial, Nextdoor +
- Northern Dynasty Minerals Shares Surge Nearly 38% After Trump Order
Range quotidien
0.82 0.88
Range Annuel
0.30 2.40
- Clôture Précédente
- 0.82
- Ouverture
- 0.83
- Bid
- 0.87
- Ask
- 1.17
- Plus Bas
- 0.82
- Plus Haut
- 0.88
- Volume
- 2.277 K
- Changement quotidien
- 6.10%
- Changement Mensuel
- -3.33%
- Changement à 6 Mois
- -25.00%
- Changement Annuel
- 163.64%
