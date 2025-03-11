Dövizler / MYPS
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MYPS: PLAYSTUDIOS Inc - Class A
0.99 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MYPS fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.95 ve Yüksek fiyatı olarak 1.00 aralığında işlem gördü.
PLAYSTUDIOS Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MYPS haberleri
- Playstudios CFO Peterson sells $23,750 in shares
- PLAYSTUDIOS, Inc. (MYPS) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Playstudios Q2 2025 sees revenue drop, stock steady
- Agena Joel, general counsel at Playstudios, sells $14k in shares
- Playstudios’s Agena sells $51,400 in MYPS stock
- Playstudios (MYPS) general counsel Agena sells $83k in stock
- Playstudios’s agena sells $57,576 in stock
- Playstudios’s general counsel Agena sells $87k in stock
- Apple Faces Modest Earnings Hit After Court Ruling But Analyst Expects Match, Bumble, Spotify Set To Gain - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Playstudios: Few Positives Aside From Its Cheap Valuation (NASDAQ:MYPS)
- JP Morgan's Top Video Game Stocks Of 2025 - Roblox (NYSE:RBLX), Electronic Arts (NASDAQ:EA), Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO)
- PLAYSTUDIOS, Inc. (MYPS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
0.95 1.00
Yıllık aralık
0.91 2.29
- Önceki kapanış
- 0.99
- Açılış
- 0.99
- Satış
- 0.99
- Alış
- 1.29
- Düşük
- 0.95
- Yüksek
- 1.00
- Hacim
- 562
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- 4.21%
- 6 aylık değişim
- -22.66%
- Yıllık değişim
- -34.00%
21 Eylül, Pazar