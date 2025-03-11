Валюты / MYPS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MYPS: PLAYSTUDIOS Inc - Class A
0.96 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MYPS за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.95, а максимальная — 0.97.
Следите за динамикой PLAYSTUDIOS Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MYPS
- Playstudios CFO Peterson sells $23,750 in shares
- PLAYSTUDIOS, Inc. (MYPS) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Playstudios Q2 2025 sees revenue drop, stock steady
- Agena Joel, general counsel at Playstudios, sells $14k in shares
- Playstudios’s Agena sells $51,400 in MYPS stock
- Playstudios (MYPS) general counsel Agena sells $83k in stock
- Playstudios’s agena sells $57,576 in stock
- Playstudios’s general counsel Agena sells $87k in stock
- Apple Faces Modest Earnings Hit After Court Ruling But Analyst Expects Match, Bumble, Spotify Set To Gain - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Playstudios: Few Positives Aside From Its Cheap Valuation (NASDAQ:MYPS)
- JP Morgan's Top Video Game Stocks Of 2025 - Roblox (NYSE:RBLX), Electronic Arts (NASDAQ:EA), Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO)
- PLAYSTUDIOS, Inc. (MYPS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
0.95 0.97
Годовой диапазон
0.91 2.29
- Предыдущее закрытие
- 0.96
- Open
- 0.95
- Bid
- 0.96
- Ask
- 1.26
- Low
- 0.95
- High
- 0.97
- Объем
- 345
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 1.05%
- 6-месячное изменение
- -25.00%
- Годовое изменение
- -36.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.