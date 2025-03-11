통화 / MYPS
MYPS: PLAYSTUDIOS Inc - Class A
0.99 USD 0.00 (0.00%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MYPS 환율이 오늘 0.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.95이고 고가는 1.00이었습니다.
PLAYSTUDIOS Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
MYPS News
- Playstudios CFO Peterson sells $23,750 in shares
- PLAYSTUDIOS, Inc. (MYPS) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Playstudios Q2 2025 sees revenue drop, stock steady
- Agena Joel, general counsel at Playstudios, sells $14k in shares
- Playstudios’s Agena sells $51,400 in MYPS stock
- Playstudios (MYPS) general counsel Agena sells $83k in stock
- Playstudios’s agena sells $57,576 in stock
- Playstudios’s general counsel Agena sells $87k in stock
- Apple Faces Modest Earnings Hit After Court Ruling But Analyst Expects Match, Bumble, Spotify Set To Gain - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Playstudios: Few Positives Aside From Its Cheap Valuation (NASDAQ:MYPS)
- JP Morgan's Top Video Game Stocks Of 2025 - Roblox (NYSE:RBLX), Electronic Arts (NASDAQ:EA), Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO)
- PLAYSTUDIOS, Inc. (MYPS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
0.95 1.00
년간 변동
0.91 2.29
- 이전 종가
- 0.99
- 시가
- 0.99
- Bid
- 0.99
- Ask
- 1.29
- 저가
- 0.95
- 고가
- 1.00
- 볼륨
- 562
- 일일 변동
- 0.00%
- 월 변동
- 4.21%
- 6개월 변동
- -22.66%
- 년간 변동율
- -34.00%
20 9월, 토요일