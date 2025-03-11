QuotazioniSezioni
Valute / MYPS
Tornare a Azioni

MYPS: PLAYSTUDIOS Inc - Class A

0.99 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MYPS ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.95 e ad un massimo di 1.00.

Segui le dinamiche di PLAYSTUDIOS Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MYPS News

Intervallo Giornaliero
0.95 1.00
Intervallo Annuale
0.91 2.29
Chiusura Precedente
0.99
Apertura
0.99
Bid
0.99
Ask
1.29
Minimo
0.95
Massimo
1.00
Volume
562
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
4.21%
Variazione Semestrale
-22.66%
Variazione Annuale
-34.00%
21 settembre, domenica