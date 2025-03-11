Valute / MYPS
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MYPS: PLAYSTUDIOS Inc - Class A
0.99 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MYPS ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.95 e ad un massimo di 1.00.
Segui le dinamiche di PLAYSTUDIOS Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MYPS News
- Playstudios CFO Peterson sells $23,750 in shares
- PLAYSTUDIOS, Inc. (MYPS) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Playstudios Q2 2025 sees revenue drop, stock steady
- Agena Joel, general counsel at Playstudios, sells $14k in shares
- Playstudios’s Agena sells $51,400 in MYPS stock
- Playstudios (MYPS) general counsel Agena sells $83k in stock
- Playstudios’s agena sells $57,576 in stock
- Playstudios’s general counsel Agena sells $87k in stock
- Apple Faces Modest Earnings Hit After Court Ruling But Analyst Expects Match, Bumble, Spotify Set To Gain - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Playstudios: Few Positives Aside From Its Cheap Valuation (NASDAQ:MYPS)
- JP Morgan's Top Video Game Stocks Of 2025 - Roblox (NYSE:RBLX), Electronic Arts (NASDAQ:EA), Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO)
- PLAYSTUDIOS, Inc. (MYPS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
0.95 1.00
Intervallo Annuale
0.91 2.29
- Chiusura Precedente
- 0.99
- Apertura
- 0.99
- Bid
- 0.99
- Ask
- 1.29
- Minimo
- 0.95
- Massimo
- 1.00
- Volume
- 562
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 4.21%
- Variazione Semestrale
- -22.66%
- Variazione Annuale
- -34.00%
21 settembre, domenica