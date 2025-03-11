货币 / MYPS
MYPS: PLAYSTUDIOS Inc - Class A
0.95 USD 0.01 (1.04%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MYPS汇率已更改-1.04%。当日，交易品种以低点0.94和高点0.96进行交易。
关注PLAYSTUDIOS Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MYPS新闻
- Playstudios CFO Peterson sells $23,750 in shares
- PLAYSTUDIOS, Inc. (MYPS) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Playstudios Q2 2025 sees revenue drop, stock steady
- Agena Joel, general counsel at Playstudios, sells $14k in shares
- Playstudios’s Agena sells $51,400 in MYPS stock
- Playstudios (MYPS) general counsel Agena sells $83k in stock
- Playstudios’s agena sells $57,576 in stock
- Playstudios’s general counsel Agena sells $87k in stock
- Apple Faces Modest Earnings Hit After Court Ruling But Analyst Expects Match, Bumble, Spotify Set To Gain - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Playstudios: Few Positives Aside From Its Cheap Valuation (NASDAQ:MYPS)
- JP Morgan's Top Video Game Stocks Of 2025 - Roblox (NYSE:RBLX), Electronic Arts (NASDAQ:EA), Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO)
- PLAYSTUDIOS, Inc. (MYPS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
0.94 0.96
年范围
0.91 2.29
- 前一天收盘价
- 0.96
- 开盘价
- 0.95
- 卖价
- 0.95
- 买价
- 1.25
- 最低价
- 0.94
- 最高价
- 0.96
- 交易量
- 709
- 日变化
- -1.04%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- -25.78%
- 年变化
- -36.67%
