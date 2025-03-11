Divisas / MYPS
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
MYPS: PLAYSTUDIOS Inc - Class A
0.95 USD 0.01 (1.04%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MYPS de hoy ha cambiado un -1.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.94, mientras que el máximo ha alcanzado 0.96.
Siga la dinámica de la pareja de divisas PLAYSTUDIOS Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MYPS News
- El CFO de Playstudios, Peterson, vende acciones por 23.750 dólares
- Playstudios CFO Peterson sells $23,750 in shares
- PLAYSTUDIOS, Inc. (MYPS) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Playstudios Q2 2025 sees revenue drop, stock steady
- Agena Joel, general counsel at Playstudios, sells $14k in shares
- Playstudios’s Agena sells $51,400 in MYPS stock
- Playstudios (MYPS) general counsel Agena sells $83k in stock
- Playstudios’s agena sells $57,576 in stock
- Playstudios’s general counsel Agena sells $87k in stock
- Apple Faces Modest Earnings Hit After Court Ruling But Analyst Expects Match, Bumble, Spotify Set To Gain - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Playstudios: Few Positives Aside From Its Cheap Valuation (NASDAQ:MYPS)
- JP Morgan's Top Video Game Stocks Of 2025 - Roblox (NYSE:RBLX), Electronic Arts (NASDAQ:EA), Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO)
- PLAYSTUDIOS, Inc. (MYPS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
0.94 0.96
Rango anual
0.91 2.29
- Cierres anteriores
- 0.96
- Open
- 0.95
- Bid
- 0.95
- Ask
- 1.25
- Low
- 0.94
- High
- 0.96
- Volumen
- 827
- Cambio diario
- -1.04%
- Cambio mensual
- 0.00%
- Cambio a 6 meses
- -25.78%
- Cambio anual
- -36.67%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B