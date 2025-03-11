Währungen / MYPS
MYPS: PLAYSTUDIOS Inc - Class A
1.00 USD 0.01 (1.01%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MYPS hat sich für heute um 1.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.98 bis zu einem Hoch von 1.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die PLAYSTUDIOS Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.98 1.00
Jahresspanne
0.91 2.29
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.99
- Eröffnung
- 0.99
- Bid
- 1.00
- Ask
- 1.30
- Tief
- 0.98
- Hoch
- 1.00
- Volumen
- 92
- Tagesänderung
- 1.01%
- Monatsänderung
- 5.26%
- 6-Monatsänderung
- -21.88%
- Jahresänderung
- -33.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K