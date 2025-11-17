- Genel bakış
MTB-PK: M&T BANK CORP
MTB-PK fiyatı bugün -0.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.0200 ve Yüksek fiyatı olarak 25.0700 aralığında işlem gördü.
M&T BANK CORP hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
MTB-PK hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün M&T BANK CORP hisse senedi 25.0400 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 25.0200 - 25.0700 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 25.0700 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 99 değerine ulaştı. MTB-PK canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
M&T BANK CORP hisse senedi temettü ödüyor mu?
M&T BANK CORP hisse senedi şu anda 25.0400 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.56% ve USD değerlerini izler. MTB-PK hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
MTB-PK hisse senedi nasıl alınır?
M&T BANK CORP hisselerini şu anki 25.0400 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 25.0400 ve Ask 25.0430 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 99 ve günlük değişim oranı -0.12% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte MTB-PK fiyat hareketlerini takip edin.
MTB-PK hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
M&T BANK CORP hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 24.7300 - 25.1000 ve mevcut fiyatı 25.0400 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 25.0400 veya Ask 25.0430 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.56% ve 6 aylık değişim oranı 0.56% değerlerini karşılaştırır. MTB-PK fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
M&T BANK CORP hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
M&T BANK CORP hisse senedi yıllık olarak 25.1000 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 24.7300 - 25.1000). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 25.0700 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak M&T BANK CORP performansını takip edin.
M&T BANK CORP hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
M&T BANK CORP (MTB-PK) hisse senedi yıllık olarak en düşük 24.7300 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 25.0400 ve hareket ettiği yıllık aralık 24.7300 - 25.1000 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki MTB-PK fiyat hareketlerini izleyin.
MTB-PK hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
M&T BANK CORP geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 25.0700 ve yıllık değişim oranı 0.56% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 25.0700
- Açılış
- 25.0700
- Satış
- 25.0400
- Alış
- 25.0430
- Düşük
- 25.0200
- Yüksek
- 25.0700
- Hacim
- 99
- Günlük değişim
- -0.12%
- Aylık değişim
- 0.56%
- 6 aylık değişim
- 0.56%
- Yıllık değişim
- 0.56%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 9.9
- Önceki
- 10.7
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki