MTB-PK hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün M&T BANK CORP hisse senedi 25.0400 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 25.0200 - 25.0700 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 25.0700 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 99 değerine ulaştı. MTB-PK canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

M&T BANK CORP hisse senedi temettü ödüyor mu? M&T BANK CORP hisse senedi şu anda 25.0400 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.56% ve USD değerlerini izler. MTB-PK hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

MTB-PK hisse senedi nasıl alınır? M&T BANK CORP hisselerini şu anki 25.0400 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 25.0400 ve Ask 25.0430 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 99 ve günlük değişim oranı -0.12% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte MTB-PK fiyat hareketlerini takip edin.

MTB-PK hisse senedine nasıl yatırım yapılır? M&T BANK CORP hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 24.7300 - 25.1000 ve mevcut fiyatı 25.0400 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 25.0400 veya Ask 25.0430 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.56% ve 6 aylık değişim oranı 0.56% değerlerini karşılaştırır. MTB-PK fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

M&T BANK CORP hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? M&T BANK CORP hisse senedi yıllık olarak 25.1000 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 24.7300 - 25.1000). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 25.0700 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak M&T BANK CORP performansını takip edin.

M&T BANK CORP hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? M&T BANK CORP (MTB-PK) hisse senedi yıllık olarak en düşük 24.7300 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 25.0400 ve hareket ettiği yıllık aralık 24.7300 - 25.1000 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki MTB-PK fiyat hareketlerini izleyin.