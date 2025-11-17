CotizacionesSecciones
Divisas / MTB-PK
Volver a Acciones

MTB-PK: M&T BANK CORP

25.0700 USD 0.0000 (0.00%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MTB-PK de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.0600, mientras que el máximo ha alcanzado 25.0700.

Siga la dinámica de la pareja de divisas M&T BANK CORP. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de MTB-PK hoy?

M&T BANK CORP (MTB-PK) se evalúa hoy en 25.0700. El instrumento se negocia dentro de 25.0600 - 25.0700; el cierre de ayer ha sido 25.0700 y el volumen comercial ha alcanzado 19. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios MTB-PK en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de M&T BANK CORP?

M&T BANK CORP se evalúa actualmente en 25.0700. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.68% y USD. Monitoree los movimientos de MTB-PK en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de MTB-PK?

Puede comprar acciones de M&T BANK CORP (MTB-PK) al precio actual de 25.0700. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 25.0700 o 25.0730, mientras que 19 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de MTB-PK en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de MTB-PK?

Invertir en M&T BANK CORP implica tener en cuenta el rango anual 24.7300 - 25.1000 y el precio actual 25.0700. Muchos comparan 0.68% y 0.68% antes de colocar órdenes en 25.0700 o 25.0730. Estudie los cambios diarios de precios de MTB-PK en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de M&T BANK CORP?

El precio más alto de M&T BANK CORP (MTB-PK) en el último año ha sido 25.1000. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 24.7300 - 25.1000, una comparación con 25.0700 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de M&T BANK CORP en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de M&T BANK CORP?

El precio más bajo de M&T BANK CORP (MTB-PK) para el año ha sido 24.7300. La comparación con los actuales 25.0700 y 24.7300 - 25.1000 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de MTB-PK en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de MTB-PK?

En el pasado, M&T BANK CORP ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 25.0700 y 0.68% después de las acciones corporativas.

Rango diario
25.0600 25.0700
Rango anual
24.7300 25.1000
Cierres anteriores
25.0700
Open
25.0700
Bid
25.0700
Ask
25.0730
Low
25.0600
High
25.0700
Volumen
19
Cambio diario
0.00%
Cambio mensual
0.68%
Cambio a 6 meses
0.68%
Cambio anual
0.68%
17 noviembre, lunes
13:30
USD
Índice de actividad manufacturera de Empire State de la Fed de Nueva York
Act.
Pronós.
9.9
Prev.
10.7
14:30
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
20:35
USD
Fed Governor Waller Speech
Act.
Pronós.
Prev.