MTB-PK: M&T BANK CORP
El tipo de cambio de MTB-PK de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.0600, mientras que el máximo ha alcanzado 25.0700.
Siga la dinámica de la pareja de divisas M&T BANK CORP. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de MTB-PK hoy?
M&T BANK CORP (MTB-PK) se evalúa hoy en 25.0700. El instrumento se negocia dentro de 25.0600 - 25.0700; el cierre de ayer ha sido 25.0700 y el volumen comercial ha alcanzado 19. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios MTB-PK en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de M&T BANK CORP?
M&T BANK CORP se evalúa actualmente en 25.0700. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.68% y USD. Monitoree los movimientos de MTB-PK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de MTB-PK?
Puede comprar acciones de M&T BANK CORP (MTB-PK) al precio actual de 25.0700. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 25.0700 o 25.0730, mientras que 19 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de MTB-PK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de MTB-PK?
Invertir en M&T BANK CORP implica tener en cuenta el rango anual 24.7300 - 25.1000 y el precio actual 25.0700. Muchos comparan 0.68% y 0.68% antes de colocar órdenes en 25.0700 o 25.0730. Estudie los cambios diarios de precios de MTB-PK en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de M&T BANK CORP?
El precio más alto de M&T BANK CORP (MTB-PK) en el último año ha sido 25.1000. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 24.7300 - 25.1000, una comparación con 25.0700 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de M&T BANK CORP en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de M&T BANK CORP?
El precio más bajo de M&T BANK CORP (MTB-PK) para el año ha sido 24.7300. La comparación con los actuales 25.0700 y 24.7300 - 25.1000 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de MTB-PK en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de MTB-PK?
En el pasado, M&T BANK CORP ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 25.0700 y 0.68% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 25.0700
- Open
- 25.0700
- Bid
- 25.0700
- Ask
- 25.0730
- Low
- 25.0600
- High
- 25.0700
- Volumen
- 19
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 0.68%
- Cambio a 6 meses
- 0.68%
- Cambio anual
- 0.68%
