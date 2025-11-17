CotaçõesSeções
Moedas / MTB-PK
MTB-PK: M&T BANK CORP

25.0700 USD 0.0000 (0.00%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do MTB-PK para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.0600 e o mais alto foi 25.0700.

Veja a dinâmica do par de moedas M&T BANK CORP. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de MTB-PK hoje?

Hoje M&T BANK CORP (MTB-PK) está avaliado em 25.0700. O instrumento é negociado dentro de 25.0600 - 25.0700, o fechamento de ontem foi 25.0700, e o volume de negociação atingiu 19. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MTB-PK em tempo real.

As ações de M&T BANK CORP pagam dividendos?

Atualmente M&T BANK CORP está avaliado em 25.0700. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.68% e USD. Monitore os movimentos de MTB-PK no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de MTB-PK?

Você pode comprar ações de M&T BANK CORP (MTB-PK) pelo preço atual 25.0700. Ordens geralmente são executadas perto de 25.0700 ou 25.0730, enquanto 19 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MTB-PK no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de MTB-PK?

Investir em M&T BANK CORP envolve considerar a faixa anual 24.7300 - 25.1000 e o preço atual 25.0700. Muitos comparam 0.68% e 0.68% antes de enviar ordens em 25.0700 ou 25.0730. Estude as mudanças diárias de preço de MTB-PK no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações M&T BANK CORP?

O maior preço de M&T BANK CORP (MTB-PK) no último ano foi 25.1000. As ações oscilaram bastante dentro de 24.7300 - 25.1000, e a comparação com 25.0700 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de M&T BANK CORP no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações M&T BANK CORP?

O menor preço de M&T BANK CORP (MTB-PK) no ano foi 24.7300. A comparação com o preço atual 25.0700 e 24.7300 - 25.1000 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MTB-PK em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de MTB-PK?

No passado M&T BANK CORP passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.0700 e 0.68% após os eventos corporativos.

Faixa diária
25.0600 25.0700
Faixa anual
24.7300 25.1000
Fechamento anterior
25.0700
Open
25.0700
Bid
25.0700
Ask
25.0730
Low
25.0600
High
25.0700
Volume
19
Mudança diária
0.00%
Mudança mensal
0.68%
Mudança de 6 meses
0.68%
Mudança anual
0.68%
17 novembro, segunda-feira
13:30
USD
Índice Empire State de Atividade Industrial do Fed de Nova York
Atu.
Projeç.
9.9
Prév.
10.7
14:30
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
20:35
USD
Discurso de Waller, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.