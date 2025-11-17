- Aperçu
MTB-PK: M&T BANK CORP
Le taux de change de MTB-PK a changé de -0.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.0200 et à un maximum de 25.0700.
Suivez la dynamique M&T BANK CORP. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action MTB-PK aujourd'hui ?
L'action M&T BANK CORP est cotée à 25.0400 aujourd'hui. Elle se négocie dans 25.0200 - 25.0700, a clôturé hier à 25.0700 et son volume d'échange a atteint 99. Le graphique en temps réel du cours de MTB-PK présente ces mises à jour.
L'action M&T BANK CORP verse-t-elle des dividendes ?
M&T BANK CORP est actuellement valorisé à 25.0400. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.56% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MTB-PK.
Comment acheter des actions MTB-PK ?
Vous pouvez acheter des actions M&T BANK CORP au cours actuel de 25.0400. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.0400 ou de 25.0430, le 99 et le -0.12% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MTB-PK sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action MTB-PK ?
Investir dans M&T BANK CORP implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.7300 - 25.1000 et le prix actuel 25.0400. Beaucoup comparent 0.56% et 0.56% avant de passer des ordres à 25.0400 ou 25.0430. Consultez le graphique du cours de MTB-PK en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action M&T BANK CORP ?
Le cours le plus élevé de M&T BANK CORP l'année dernière était 25.1000. Au cours de 24.7300 - 25.1000, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.0700 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de M&T BANK CORP sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action M&T BANK CORP ?
Le cours le plus bas de M&T BANK CORP (MTB-PK) sur l'année a été 24.7300. Sa comparaison avec 25.0400 et 24.7300 - 25.1000 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MTB-PK sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action MTB-PK a-t-elle été divisée ?
M&T BANK CORP a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.0700 et 0.56% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.0700
- Ouverture
- 25.0700
- Bid
- 25.0400
- Ask
- 25.0430
- Plus Bas
- 25.0200
- Plus Haut
- 25.0700
- Volume
- 99
- Changement quotidien
- -0.12%
- Changement Mensuel
- 0.56%
- Changement à 6 Mois
- 0.56%
- Changement Annuel
- 0.56%
- Act
-
- Fcst
- 9.9
- Prev
- 10.7
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev