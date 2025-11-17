- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
MTB-PK: M&T BANK CORP
MTB-PKの今日の為替レートは、-0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり25.0200の安値と25.0700の高値で取引されました。
M&T BANK CORPダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
よくあるご質問
MTB-PK株の現在の価格は？
M&T BANK CORPの株価は本日25.0400です。25.0200 - 25.0700内で取引され、前日の終値は25.0700、取引量は99に達しました。MTB-PKのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
M&T BANK CORPの株は配当を出しますか？
M&T BANK CORPの現在の価格は25.0400です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.56%やUSDにも注目します。MTB-PKの動きはライブチャートで確認できます。
MTB-PK株を買う方法は？
M&T BANK CORPの株は現在25.0400で購入可能です。注文は通常25.0400または25.0430付近で行われ、99や-0.12%が市場の動きを示します。MTB-PKの最新情報はライブチャートで確認できます。
MTB-PK株に投資する方法は？
M&T BANK CORPへの投資では、年間の値幅24.7300 - 25.1000と現在の25.0400を考慮します。注文は多くの場合25.0400や25.0430で行われる前に、0.56%や0.56%と比較されます。MTB-PKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
M&T BANK CORPの株の最高値は？
M&T BANK CORPの過去1年の最高値は25.1000でした。24.7300 - 25.1000内で株価は大きく変動し、25.0700と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。M&T BANK CORPのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
M&T BANK CORPの株の最低値は？
M&T BANK CORP(MTB-PK)の年間最安値は24.7300でした。現在の25.0400や24.7300 - 25.1000と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MTB-PKの動きはライブチャートで確認できます。
MTB-PKの株式分割はいつ行われましたか？
M&T BANK CORPは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.0700、0.56%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.0700
- 始値
- 25.0700
- 買値
- 25.0400
- 買値
- 25.0430
- 安値
- 25.0200
- 高値
- 25.0700
- 出来高
- 99
- 1日の変化
- -0.12%
- 1ヶ月の変化
- 0.56%
- 6ヶ月の変化
- 0.56%
- 1年の変化
- 0.56%
- 実際
-
- 期待
- 9.9
- 前
- 10.7
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前