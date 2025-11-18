- Übersicht
MTB-PK: M&T BANK CORP
Der Wechselkurs von MTB-PK hat sich für heute um -0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.9600 bis zu einem Hoch von 25.0700 gehandelt.
Verfolgen Sie die M&T BANK CORP-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MTB-PK heute?
Die Aktie von M&T BANK CORP (MTB-PK) notiert heute bei 25.0000. Sie wird innerhalb einer Spanne von 24.9600 - 25.0700 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.0700 und das Handelsvolumen erreichte 260. Das Live-Chart von MTB-PK zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MTB-PK Dividenden?
M&T BANK CORP wird derzeit mit 25.0000 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.40% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MTB-PK zu verfolgen.
Wie kaufe ich MTB-PK-Aktien?
Sie können Aktien von M&T BANK CORP (MTB-PK) zum aktuellen Kurs von 25.0000 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.0000 oder 25.0030 platziert, während 260 und -0.28% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MTB-PK auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MTB-PK-Aktien?
Bei einer Investition in M&T BANK CORP müssen die jährliche Spanne 24.7300 - 25.1000 und der aktuelle Kurs 25.0000 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.40% und 0.40%, bevor sie Orders zu 25.0000 oder 25.0030 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MTB-PK.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von M&T BANK CORP?
Der höchste Kurs von M&T BANK CORP (MTB-PK) im vergangenen Jahr lag bei 25.1000. Innerhalb von 24.7300 - 25.1000 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.0700 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von M&T BANK CORP mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von M&T BANK CORP?
Der niedrigste Kurs von M&T BANK CORP (MTB-PK) im Laufe des Jahres betrug 24.7300. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.0000 und der Spanne 24.7300 - 25.1000 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MTB-PK live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MTB-PK statt?
M&T BANK CORP hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.0700 und 0.40% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.0700
- Eröffnung
- 25.0700
- Bid
- 25.0000
- Ask
- 25.0030
- Tief
- 24.9600
- Hoch
- 25.0700
- Volumen
- 260
- Tagesänderung
- -0.28%
- Monatsänderung
- 0.40%
- 6-Monatsänderung
- 0.40%
- Jahresänderung
- 0.40%
