MTB-PK: M&T BANK CORP
Курс MTB-PK за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.0200, а максимальная — 25.0700.
Следите за динамикой M&T BANK CORP. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MTB-PK сегодня?
M&T BANK CORP (MTB-PK) сегодня оценивается на уровне 25.0400. Инструмент торгуется в пределах 25.0200 - 25.0700, вчерашнее закрытие составило 25.0700, а торговый объем достиг 99. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MTB-PK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям M&T BANK CORP?
M&T BANK CORP в настоящее время оценивается в 25.0400. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.56% и USD. Отслеживайте движения MTB-PK на графике в реальном времени.
Как купить акции MTB-PK?
Вы можете купить акции M&T BANK CORP (MTB-PK) по текущей цене 25.0400. Ордера обычно размещаются около 25.0400 или 25.0430, тогда как 99 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MTB-PK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MTB-PK?
Инвестирование в M&T BANK CORP предполагает учет годового диапазона 24.7300 - 25.1000 и текущей цены 25.0400. Многие сравнивают 0.56% и 0.56% перед размещением ордеров на 25.0400 или 25.0430. Изучайте ежедневные изменения цены MTB-PK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции M&T BANK CORP?
Самая высокая цена M&T BANK CORP (MTB-PK) за последний год составила 25.1000. Акции заметно колебались в пределах 24.7300 - 25.1000, сравнение с 25.0700 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику M&T BANK CORP на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции M&T BANK CORP?
Самая низкая цена M&T BANK CORP (MTB-PK) за год составила 24.7300. Сравнение с текущими 25.0400 и 24.7300 - 25.1000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MTB-PK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MTB-PK?
В прошлом M&T BANK CORP проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.0700 и 0.56% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.0700
- Open
- 25.0700
- Bid
- 25.0400
- Ask
- 25.0430
- Low
- 25.0200
- High
- 25.0700
- Объем
- 99
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- 0.56%
- 6-месячное изменение
- 0.56%
- Годовое изменение
- 0.56%
- Акт.
-
- Прог.
- 9.9
- Пред.
- 10.7
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.