MTB-PK: M&T BANK CORP

25.0400 USD 0.0300 (0.12%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MTB-PK за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.0200, а максимальная — 25.0700.

Следите за динамикой M&T BANK CORP. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MTB-PK сегодня?

M&T BANK CORP (MTB-PK) сегодня оценивается на уровне 25.0400. Инструмент торгуется в пределах 25.0200 - 25.0700, вчерашнее закрытие составило 25.0700, а торговый объем достиг 99. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MTB-PK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям M&T BANK CORP?

M&T BANK CORP в настоящее время оценивается в 25.0400. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.56% и USD. Отслеживайте движения MTB-PK на графике в реальном времени.

Как купить акции MTB-PK?

Вы можете купить акции M&T BANK CORP (MTB-PK) по текущей цене 25.0400. Ордера обычно размещаются около 25.0400 или 25.0430, тогда как 99 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MTB-PK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MTB-PK?

Инвестирование в M&T BANK CORP предполагает учет годового диапазона 24.7300 - 25.1000 и текущей цены 25.0400. Многие сравнивают 0.56% и 0.56% перед размещением ордеров на 25.0400 или 25.0430. Изучайте ежедневные изменения цены MTB-PK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции M&T BANK CORP?

Самая высокая цена M&T BANK CORP (MTB-PK) за последний год составила 25.1000. Акции заметно колебались в пределах 24.7300 - 25.1000, сравнение с 25.0700 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику M&T BANK CORP на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции M&T BANK CORP?

Самая низкая цена M&T BANK CORP (MTB-PK) за год составила 24.7300. Сравнение с текущими 25.0400 и 24.7300 - 25.1000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MTB-PK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MTB-PK?

В прошлом M&T BANK CORP проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.0700 и 0.56% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.0200 25.0700
Годовой диапазон
24.7300 25.1000
Предыдущее закрытие
25.0700
Open
25.0700
Bid
25.0400
Ask
25.0430
Low
25.0200
High
25.0700
Объем
99
Дневное изменение
-0.12%
Месячное изменение
0.56%
6-месячное изменение
0.56%
Годовое изменение
0.56%
