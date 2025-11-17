QuotazioniSezioni
MTB-PK
MTB-PK: M&T BANK CORP

25.0400 USD 0.0300 (0.12%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MTB-PK ha avuto una variazione del -0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.0200 e ad un massimo di 25.0700.

Segui le dinamiche di M&T BANK CORP. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni MTB-PK oggi?

Oggi le azioni M&T BANK CORP sono prezzate a 25.0400. Viene scambiato all'interno di 25.0200 - 25.0700, la chiusura di ieri è stata 25.0700 e il volume degli scambi ha raggiunto 99. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MTB-PK mostra questi aggiornamenti.

Le azioni M&T BANK CORP pagano dividendi?

M&T BANK CORP è attualmente valutato a 25.0400. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.56% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MTB-PK.

Come acquistare azioni MTB-PK?

Puoi acquistare azioni M&T BANK CORP al prezzo attuale di 25.0400. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.0400 o 25.0430, mentre 99 e -0.12% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MTB-PK sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni MTB-PK?

Investire in M&T BANK CORP implica considerare l'intervallo annuale 24.7300 - 25.1000 e il prezzo attuale 25.0400. Molti confrontano 0.56% e 0.56% prima di effettuare ordini su 25.0400 o 25.0430. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MTB-PK con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni M&T BANK CORP?

Il prezzo massimo di M&T BANK CORP nell'ultimo anno è stato 25.1000. All'interno di 24.7300 - 25.1000, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.0700 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di M&T BANK CORP utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni M&T BANK CORP?

Il prezzo più basso di M&T BANK CORP (MTB-PK) nel corso dell'anno è stato 24.7300. Confrontandolo con gli attuali 25.0400 e 24.7300 - 25.1000 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MTB-PK muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MTB-PK?

M&T BANK CORP ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.0700 e 0.56%.

Intervallo Giornaliero
25.0200 25.0700
Intervallo Annuale
24.7300 25.1000
Chiusura Precedente
25.0700
Apertura
25.0700
Bid
25.0400
Ask
25.0430
Minimo
25.0200
Massimo
25.0700
Volume
99
Variazione giornaliera
-0.12%
Variazione Mensile
0.56%
Variazione Semestrale
0.56%
Variazione Annuale
0.56%
