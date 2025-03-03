Dövizler / MRCC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MRCC: Monroe Capital Corporation - Closed End Fund
7.69 USD 0.06 (0.79%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MRCC fiyatı bugün 0.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.60 ve Yüksek fiyatı olarak 7.76 aralığında işlem gördü.
Monroe Capital Corporation - Closed End Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MRCC haberleri
- Horizon Technology Finance: Investment Income, Dividend Coverage, And NAV Are Dipping
- Carlyle Secured Lending: Thesis Has Played Out, But Macro Uncertainty Is Real Risk (CGBD)
- Monroe Capital Corp earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- Monroe Capital (MRCC) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Monroe Capital to merge with Horizon Technology Finance
- Horizon Technology Finance Q2 2025 slides reveal $165M equity boost from Monroe merger
- Wendel shares drop 10% after earnings fall on weak asset valuations, FX hit
- BDC Dividend Cut Storm Likely Ahead
- 2 Deep Value BDCs: One Bargain, One Bust
- Monroe Capital changes its certifying accountant
- Barings BDC: Rising Concerns, But Dividend Should Remain Safe Near-Term (Downgrade) (BBDC)
- Monroe Capital declares $0.25 per share Q2 distribution
- Monroe Capital: A Great Example What Excessive Leverage Means For BDCs (NASDAQ:MRCC)
- Monroe Capital (MRCC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Monroe Capital 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:MRCC)
Günlük aralık
7.60 7.76
Yıllık aralık
5.96 8.85
- Önceki kapanış
- 7.63
- Açılış
- 7.65
- Satış
- 7.69
- Alış
- 7.99
- Düşük
- 7.60
- Yüksek
- 7.76
- Hacim
- 598
- Günlük değişim
- 0.79%
- Aylık değişim
- 3.78%
- 6 aylık değişim
- -1.41%
- Yıllık değişim
- -5.06%
21 Eylül, Pazar