통화 / MRCC
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MRCC: Monroe Capital Corporation - Closed End Fund
7.69 USD 0.06 (0.79%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MRCC 환율이 오늘 0.79%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.60이고 고가는 7.76이었습니다.
Monroe Capital Corporation - Closed End Fund 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MRCC News
- Horizon Technology Finance: Investment Income, Dividend Coverage, And NAV Are Dipping
- Carlyle Secured Lending: Thesis Has Played Out, But Macro Uncertainty Is Real Risk (CGBD)
- Monroe Capital Corp earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- Monroe Capital (MRCC) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Monroe Capital to merge with Horizon Technology Finance
- Horizon Technology Finance Q2 2025 slides reveal $165M equity boost from Monroe merger
- Wendel shares drop 10% after earnings fall on weak asset valuations, FX hit
- BDC Dividend Cut Storm Likely Ahead
- 2 Deep Value BDCs: One Bargain, One Bust
- Monroe Capital changes its certifying accountant
- Barings BDC: Rising Concerns, But Dividend Should Remain Safe Near-Term (Downgrade) (BBDC)
- Monroe Capital declares $0.25 per share Q2 distribution
- Monroe Capital: A Great Example What Excessive Leverage Means For BDCs (NASDAQ:MRCC)
- Monroe Capital (MRCC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Monroe Capital 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:MRCC)
일일 변동 비율
7.60 7.76
년간 변동
5.96 8.85
- 이전 종가
- 7.63
- 시가
- 7.65
- Bid
- 7.69
- Ask
- 7.99
- 저가
- 7.60
- 고가
- 7.76
- 볼륨
- 598
- 일일 변동
- 0.79%
- 월 변동
- 3.78%
- 6개월 변동
- -1.41%
- 년간 변동율
- -5.06%
20 9월, 토요일