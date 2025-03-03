시세섹션
통화 / MRCC
MRCC: Monroe Capital Corporation - Closed End Fund

7.69 USD 0.06 (0.79%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

MRCC 환율이 오늘 0.79%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.60이고 고가는 7.76이었습니다.

Monroe Capital Corporation - Closed End Fund 변동을 참고하세요.

일일 변동 비율
7.60 7.76
년간 변동
5.96 8.85
이전 종가
7.63
시가
7.65
Bid
7.69
Ask
7.99
저가
7.60
고가
7.76
볼륨
598
일일 변동
0.79%
월 변동
3.78%
6개월 변동
-1.41%
년간 변동율
-5.06%
20 9월, 토요일