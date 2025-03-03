Währungen / MRCC
MRCC: Monroe Capital Corporation - Closed End Fund
7.60 USD 0.03 (0.39%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MRCC hat sich für heute um -0.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.60 bis zu einem Hoch von 7.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die Monroe Capital Corporation - Closed End Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
7.60 7.70
Jahresspanne
5.96 8.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.63
- Eröffnung
- 7.65
- Bid
- 7.60
- Ask
- 7.90
- Tief
- 7.60
- Hoch
- 7.70
- Volumen
- 80
- Tagesänderung
- -0.39%
- Monatsänderung
- 2.56%
- 6-Monatsänderung
- -2.56%
- Jahresänderung
- -6.17%
