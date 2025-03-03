Valute / MRCC
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MRCC: Monroe Capital Corporation - Closed End Fund
7.69 USD 0.06 (0.79%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MRCC ha avuto una variazione del 0.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.60 e ad un massimo di 7.76.
Segui le dinamiche di Monroe Capital Corporation - Closed End Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MRCC News
- Horizon Technology Finance: Investment Income, Dividend Coverage, And NAV Are Dipping
- Carlyle Secured Lending: Thesis Has Played Out, But Macro Uncertainty Is Real Risk (CGBD)
- Monroe Capital Corp earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- Monroe Capital (MRCC) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Monroe Capital to merge with Horizon Technology Finance
- Horizon Technology Finance Q2 2025 slides reveal $165M equity boost from Monroe merger
- Wendel shares drop 10% after earnings fall on weak asset valuations, FX hit
- BDC Dividend Cut Storm Likely Ahead
- 2 Deep Value BDCs: One Bargain, One Bust
- Monroe Capital changes its certifying accountant
- Barings BDC: Rising Concerns, But Dividend Should Remain Safe Near-Term (Downgrade) (BBDC)
- Monroe Capital declares $0.25 per share Q2 distribution
- Monroe Capital: A Great Example What Excessive Leverage Means For BDCs (NASDAQ:MRCC)
- Monroe Capital (MRCC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Monroe Capital 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:MRCC)
Intervallo Giornaliero
7.60 7.76
Intervallo Annuale
5.96 8.85
- Chiusura Precedente
- 7.63
- Apertura
- 7.65
- Bid
- 7.69
- Ask
- 7.99
- Minimo
- 7.60
- Massimo
- 7.76
- Volume
- 598
- Variazione giornaliera
- 0.79%
- Variazione Mensile
- 3.78%
- Variazione Semestrale
- -1.41%
- Variazione Annuale
- -5.06%
21 settembre, domenica