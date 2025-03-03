QuotazioniSezioni
Valute / MRCC
Tornare a Azioni

MRCC: Monroe Capital Corporation - Closed End Fund

7.69 USD 0.06 (0.79%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MRCC ha avuto una variazione del 0.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.60 e ad un massimo di 7.76.

Segui le dinamiche di Monroe Capital Corporation - Closed End Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MRCC News

Intervallo Giornaliero
7.60 7.76
Intervallo Annuale
5.96 8.85
Chiusura Precedente
7.63
Apertura
7.65
Bid
7.69
Ask
7.99
Minimo
7.60
Massimo
7.76
Volume
598
Variazione giornaliera
0.79%
Variazione Mensile
3.78%
Variazione Semestrale
-1.41%
Variazione Annuale
-5.06%
21 settembre, domenica