MRCC: Monroe Capital Corporation - Closed End Fund
7.56 USD 0.01 (0.13%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MRCC de hoy ha cambiado un -0.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.52, mientras que el máximo ha alcanzado 7.65.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Monroe Capital Corporation - Closed End Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
7.52 7.65
Rango anual
5.96 8.85
- Cierres anteriores
- 7.57
- Open
- 7.58
- Bid
- 7.56
- Ask
- 7.86
- Low
- 7.52
- High
- 7.65
- Volumen
- 87
- Cambio diario
- -0.13%
- Cambio mensual
- 2.02%
- Cambio a 6 meses
- -3.08%
- Cambio anual
- -6.67%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B