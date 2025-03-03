Moedas / MRCC
MRCC: Monroe Capital Corporation - Closed End Fund
7.60 USD 0.04 (0.53%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MRCC para hoje mudou para 0.53%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.57 e o mais alto foi 7.70.
Veja a dinâmica do par de moedas Monroe Capital Corporation - Closed End Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
7.57 7.70
Faixa anual
5.96 8.85
- Fechamento anterior
- 7.56
- Open
- 7.57
- Bid
- 7.60
- Ask
- 7.90
- Low
- 7.57
- High
- 7.70
- Volume
- 93
- Mudança diária
- 0.53%
- Mudança mensal
- 2.56%
- Mudança de 6 meses
- -2.56%
- Mudança anual
- -6.17%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh