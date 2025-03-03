Валюты / MRCC
MRCC: Monroe Capital Corporation - Closed End Fund
7.57 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MRCC за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.52, а максимальная — 7.60.
Следите за динамикой Monroe Capital Corporation - Closed End Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MRCC
- Horizon Technology Finance: Investment Income, Dividend Coverage, And NAV Are Dipping
- Carlyle Secured Lending: Thesis Has Played Out, But Macro Uncertainty Is Real Risk (CGBD)
- Monroe Capital Corp earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- Monroe Capital (MRCC) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Monroe Capital to merge with Horizon Technology Finance
- Horizon Technology Finance Q2 2025 slides reveal $165M equity boost from Monroe merger
- Wendel shares drop 10% after earnings fall on weak asset valuations, FX hit
- BDC Dividend Cut Storm Likely Ahead
- 2 Deep Value BDCs: One Bargain, One Bust
- Monroe Capital changes its certifying accountant
- Barings BDC: Rising Concerns, But Dividend Should Remain Safe Near-Term (Downgrade) (BBDC)
- Monroe Capital declares $0.25 per share Q2 distribution
- Monroe Capital: A Great Example What Excessive Leverage Means For BDCs (NASDAQ:MRCC)
- Monroe Capital (MRCC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Monroe Capital 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:MRCC)
Дневной диапазон
7.52 7.60
Годовой диапазон
5.96 8.85
- Предыдущее закрытие
- 7.57
- Open
- 7.60
- Bid
- 7.57
- Ask
- 7.87
- Low
- 7.52
- High
- 7.60
- Объем
- 253
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 2.16%
- 6-месячное изменение
- -2.95%
- Годовое изменение
- -6.54%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.