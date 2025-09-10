FiyatlarBölümler
Dövizler / MOS
Geri dön - Hisse senetleri

MOS: Mosaic Company (The)

33.96 USD 0.23 (0.67%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MOS fiyatı bugün -0.67% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 33.86 ve Yüksek fiyatı olarak 34.32 aralığında işlem gördü.

Mosaic Company (The) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MOS haberleri

Günlük aralık
33.86 34.32
Yıllık aralık
22.36 38.23
Önceki kapanış
34.19
Açılış
34.04
Satış
33.96
Alış
34.26
Düşük
33.86
Yüksek
34.32
Hacim
4.388 K
Günlük değişim
-0.67%
Aylık değişim
2.20%
6 aylık değişim
25.18%
Yıllık değişim
27.38%
21 Eylül, Pazar