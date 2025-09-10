통화 / MOS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MOS: Mosaic Company (The)
33.96 USD 0.23 (0.67%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MOS 환율이 오늘 -0.67%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 33.86이고 고가는 34.32이었습니다.
Mosaic Company (The) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MOS News
- BASF to Launch Next-Gen Keropur Gasoline Additive Series
- Will Mosaic's Cost-Cutting Momentum Fuel Stronger Margins Ahead?
- USAS Boosts Mine Efficiency With Galena No. 3 Shaft's Phase 1 Upgrades
- Nucor Gives Downbeat Q3 Guidance, Sees Lower Segment Earnings
- PPG Launches HI-GARD Non-Methanol Coating Complying With Regulations
- MOS vs. NTR: Which Fertilizer Giant is the Better Pick Now?
- AU Stock Hits 52-Week High: What's Aiding Its Performance?
- Newmont Agrees to Divest Coffee Project in Yukon for $150M
- NTR's Potash Volumes Hit Record High: Can Demand Keep Driving Growth?
- B2Gold Confirms Total 2025 Production Outlook Despite Goose Mine Cut
- Steel Dynamics Sees Higher Q3 Earnings on Broad-Based Growth
- PPG Launches VELOCITY Refinish System Built for Durability
- AGI to Lower Debt Levels With Sale of Turkish Development Projects
- LyondellBasell Expands Suzhou Technical Center With New Lab Line
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- PAAS Reports Mineral Reserves With La Colorada Exploration Success
- Is Agnico Eagle Mines (AEM) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- Is The Mosaic Company (MOS) Stock Undervalued Right Now?
- Barrick Mining to Sell Hemlo, Expects Proceeds of More Than $1.09B
- Zacks.com featured highlights include Oshkosh, EPAM Systems, Green Dot, Mosaic and PagSeguro Digital
- Agnico Eagle Increases Investment in Maple Through Private Placement
- ArcelorMittal Invests in Electrified Thermal to Drive Decarbonization
- 5 Price-to-Sales Stocks Positioned to Benefit From Market Shifts
- Agnico Eagle Sells 11.3% Orla Mining Stake, Plans to Redeploy Capital
일일 변동 비율
33.86 34.32
년간 변동
22.36 38.23
- 이전 종가
- 34.19
- 시가
- 34.04
- Bid
- 33.96
- Ask
- 34.26
- 저가
- 33.86
- 고가
- 34.32
- 볼륨
- 4.388 K
- 일일 변동
- -0.67%
- 월 변동
- 2.20%
- 6개월 변동
- 25.18%
- 년간 변동율
- 27.38%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K