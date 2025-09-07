Валюты / MOS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MOS: Mosaic Company (The)
33.82 USD 0.23 (0.68%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MOS за сегодня изменился на -0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.45, а максимальная — 34.24.
Следите за динамикой Mosaic Company (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MOS
- B2Gold Confirms Total 2025 Production Outlook Despite Goose Mine Cut
- Steel Dynamics Sees Higher Q3 Earnings on Broad-Based Growth
- PPG Launches VELOCITY Refinish System Built for Durability
- AGI to Lower Debt Levels With Sale of Turkish Development Projects
- LyondellBasell Expands Suzhou Technical Center With New Lab Line
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- PAAS Reports Mineral Reserves With La Colorada Exploration Success
- Is Agnico Eagle Mines (AEM) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- Is The Mosaic Company (MOS) Stock Undervalued Right Now?
- Barrick Mining to Sell Hemlo, Expects Proceeds of More Than $1.09B
- Zacks.com featured highlights include Oshkosh, EPAM Systems, Green Dot, Mosaic and PagSeguro Digital
- Agnico Eagle Increases Investment in Maple Through Private Placement
- ArcelorMittal Invests in Electrified Thermal to Drive Decarbonization
- 5 Price-to-Sales Stocks Positioned to Benefit From Market Shifts
- Agnico Eagle Sells 11.3% Orla Mining Stake, Plans to Redeploy Capital
- Nutrien's Cash Flow Strength: Can Strategic Moves Fuel More Growth?
- Wall Street Analysts See a 26.52% Upside in Mosaic (MOS): Can the Stock Really Move This High?
- DOW and Gruppo Fiori Alliance Advances PU Recycling Technology
- NTR Shares Rise 28% YTD: How Should Investors Play the Stock?
- MOS' Potash Volumes Improve: Will Hydrofloat Drive Them Further?
- Nutrien Agrees to Divest 50% Stake in Profertil for $600 Million
- NGVT Agrees to Divest North Charleston CTO Refinery to Mainstream Pine
- RPV: Large Cap Value ETF With High Volatility
- CF Industries Benefits From Accessible Natural Gas (NYSE:CF)
Дневной диапазон
33.45 34.24
Годовой диапазон
22.36 38.23
- Предыдущее закрытие
- 34.05
- Open
- 34.02
- Bid
- 33.82
- Ask
- 34.12
- Low
- 33.45
- High
- 34.24
- Объем
- 6.811 K
- Дневное изменение
- -0.68%
- Месячное изменение
- 1.78%
- 6-месячное изменение
- 24.66%
- Годовое изменение
- 26.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.