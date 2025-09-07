КотировкиРазделы
MOS: Mosaic Company (The)

33.82 USD 0.23 (0.68%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MOS за сегодня изменился на -0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.45, а максимальная — 34.24.

Следите за динамикой Mosaic Company (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
33.45 34.24
Годовой диапазон
22.36 38.23
Предыдущее закрытие
34.05
Open
34.02
Bid
33.82
Ask
34.12
Low
33.45
High
34.24
Объем
6.811 K
Дневное изменение
-0.68%
Месячное изменение
1.78%
6-месячное изменение
24.66%
Годовое изменение
26.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.