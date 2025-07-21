Dövizler / MOFG
MOFG: MidWestOne Financial Group Inc
29.39 USD 0.44 (1.48%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MOFG fiyatı bugün -1.48% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.20 ve Yüksek fiyatı olarak 29.91 aralığında işlem gördü.
MidWestOne Financial Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
MOFG haberleri
- Earnings call transcript: MidWestOne Financial Group Q2 2025 earnings miss, stock dips
- MidWestOne Financial Group, Inc. (MOFG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- MidWestOne Q2 2025 slides: Higher margins offset by credit quality concerns
- Compared to Estimates, MidWestOne (MOFG) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- MidWestOne (MOFG) Misses Q2 Earnings Estimates
- MidWestOne earnings missed by $0.28, revenue fell short of estimates
- Farmers National Banc (FMNB) Q2 Earnings Match Estimates
- Wintrust Financial (WTFC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
Günlük aralık
29.20 29.91
Yıllık aralık
24.62 34.55
- Önceki kapanış
- 29.83
- Açılış
- 29.84
- Satış
- 29.39
- Alış
- 29.69
- Düşük
- 29.20
- Yüksek
- 29.91
- Hacim
- 488
- Günlük değişim
- -1.48%
- Aylık değişim
- -0.98%
- 6 aylık değişim
- 0.27%
- Yıllık değişim
- 2.16%
21 Eylül, Pazar