Валюты / MOFG
MOFG: MidWestOne Financial Group Inc
28.53 USD 0.47 (1.62%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MOFG за сегодня изменился на -1.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.35, а максимальная — 28.89.
Следите за динамикой MidWestOne Financial Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MOFG
- Earnings call transcript: MidWestOne Financial Group Q2 2025 earnings miss, stock dips
- MidWestOne Financial Group, Inc. (MOFG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- MidWestOne Q2 2025 slides: Higher margins offset by credit quality concerns
- Compared to Estimates, MidWestOne (MOFG) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- MidWestOne (MOFG) Misses Q2 Earnings Estimates
- MidWestOne earnings missed by $0.28, revenue fell short of estimates
- Farmers National Banc (FMNB) Q2 Earnings Match Estimates
- Wintrust Financial (WTFC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
Дневной диапазон
28.35 28.89
Годовой диапазон
24.62 34.55
- Предыдущее закрытие
- 29.00
- Open
- 28.89
- Bid
- 28.53
- Ask
- 28.83
- Low
- 28.35
- High
- 28.89
- Объем
- 219
- Дневное изменение
- -1.62%
- Месячное изменение
- -3.87%
- 6-месячное изменение
- -2.66%
- Годовое изменение
- -0.83%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.