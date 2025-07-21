통화 / MOFG
MOFG: MidWestOne Financial Group Inc
29.39 USD 0.44 (1.48%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MOFG 환율이 오늘 -1.48%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 29.20이고 고가는 29.91이었습니다.
MidWestOne Financial Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
29.20 29.91
년간 변동
24.62 34.55
- 이전 종가
- 29.83
- 시가
- 29.84
- Bid
- 29.39
- Ask
- 29.69
- 저가
- 29.20
- 고가
- 29.91
- 볼륨
- 488
- 일일 변동
- -1.48%
- 월 변동
- -0.98%
- 6개월 변동
- 0.27%
- 년간 변동율
- 2.16%
20 9월, 토요일