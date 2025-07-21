货币 / MOFG
MOFG: MidWestOne Financial Group Inc
28.97 USD 0.44 (1.54%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MOFG汇率已更改1.54%。当日，交易品种以低点28.34和高点29.79进行交易。
关注MidWestOne Financial Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MOFG新闻
日范围
28.34 29.79
年范围
24.62 34.55
- 前一天收盘价
- 28.53
- 开盘价
- 28.72
- 卖价
- 28.97
- 买价
- 29.27
- 最低价
- 28.34
- 最高价
- 29.79
- 交易量
- 72
- 日变化
- 1.54%
- 月变化
- -2.39%
- 6个月变化
- -1.16%
- 年变化
- 0.70%
