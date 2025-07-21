通貨 / MOFG
MOFG: MidWestOne Financial Group Inc
29.83 USD 1.18 (4.12%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MOFGの今日の為替レートは、4.12%変化しました。日中、通貨は1あたり28.81の安値と29.86の高値で取引されました。
MidWestOne Financial Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MOFG News
- Earnings call transcript: MidWestOne Financial Group Q2 2025 earnings miss, stock dips
- MidWestOne Financial Group, Inc. (MOFG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- MidWestOne Q2 2025 slides: Higher margins offset by credit quality concerns
- Compared to Estimates, MidWestOne (MOFG) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- MidWestOne (MOFG) Misses Q2 Earnings Estimates
- MidWestOne earnings missed by $0.28, revenue fell short of estimates
1日のレンジ
28.81 29.86
1年のレンジ
24.62 34.55
- 以前の終値
- 28.65
- 始値
- 28.88
- 買値
- 29.83
- 買値
- 30.13
- 安値
- 28.81
- 高値
- 29.86
- 出来高
- 247
- 1日の変化
- 4.12%
- 1ヶ月の変化
- 0.51%
- 6ヶ月の変化
- 1.77%
- 1年の変化
- 3.68%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K