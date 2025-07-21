クォートセクション
MOFG: MidWestOne Financial Group Inc

29.83 USD 1.18 (4.12%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MOFGの今日の為替レートは、4.12%変化しました。日中、通貨は1あたり28.81の安値と29.86の高値で取引されました。

MidWestOne Financial Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
28.81 29.86
1年のレンジ
24.62 34.55
以前の終値
28.65
始値
28.88
買値
29.83
買値
30.13
安値
28.81
高値
29.86
出来高
247
1日の変化
4.12%
1ヶ月の変化
0.51%
6ヶ月の変化
1.77%
1年の変化
3.68%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K