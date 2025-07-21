Moedas / MOFG
MOFG: MidWestOne Financial Group Inc
29.58 USD 0.93 (3.25%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MOFG para hoje mudou para 3.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 28.81 e o mais alto foi 29.58.
Veja a dinâmica do par de moedas MidWestOne Financial Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
- Earnings call transcript: MidWestOne Financial Group Q2 2025 earnings miss, stock dips
- MidWestOne Financial Group, Inc. (MOFG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- MidWestOne Q2 2025 slides: Higher margins offset by credit quality concerns
- Compared to Estimates, MidWestOne (MOFG) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- MidWestOne (MOFG) Misses Q2 Earnings Estimates
- MidWestOne earnings missed by $0.28, revenue fell short of estimates
- Farmers National Banc (FMNB) Q2 Earnings Match Estimates
- Wintrust Financial (WTFC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
Faixa diária
28.81 29.58
Faixa anual
24.62 34.55
- Fechamento anterior
- 28.65
- Open
- 28.94
- Bid
- 29.58
- Ask
- 29.88
- Low
- 28.81
- High
- 29.58
- Volume
- 94
- Mudança diária
- 3.25%
- Mudança mensal
- -0.34%
- Mudança de 6 meses
- 0.92%
- Mudança anual
- 2.82%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh