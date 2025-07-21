KurseKategorien
MOFG: MidWestOne Financial Group Inc

29.42 USD 0.41 (1.37%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MOFG hat sich für heute um -1.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.31 bis zu einem Hoch von 29.91 gehandelt.

Verfolgen Sie die MidWestOne Financial Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
29.31 29.91
Jahresspanne
24.62 34.55
Vorheriger Schlusskurs
29.83
Eröffnung
29.84
Bid
29.42
Ask
29.72
Tief
29.31
Hoch
29.91
Volumen
70
Tagesänderung
-1.37%
Monatsänderung
-0.88%
6-Monatsänderung
0.38%
Jahresänderung
2.26%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K