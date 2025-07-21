QuotazioniSezioni
MOFG
MOFG: MidWestOne Financial Group Inc

29.39 USD 0.44 (1.48%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MOFG ha avuto una variazione del -1.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.20 e ad un massimo di 29.91.

Segui le dinamiche di MidWestOne Financial Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
29.20 29.91
Intervallo Annuale
24.62 34.55
Chiusura Precedente
29.83
Apertura
29.84
Bid
29.39
Ask
29.69
Minimo
29.20
Massimo
29.91
Volume
488
Variazione giornaliera
-1.48%
Variazione Mensile
-0.98%
Variazione Semestrale
0.27%
Variazione Annuale
2.16%
20 settembre, sabato