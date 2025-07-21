Valute / MOFG
MOFG: MidWestOne Financial Group Inc
29.39 USD 0.44 (1.48%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MOFG ha avuto una variazione del -1.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.20 e ad un massimo di 29.91.
Segui le dinamiche di MidWestOne Financial Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MOFG News
Intervallo Giornaliero
29.20 29.91
Intervallo Annuale
24.62 34.55
- Chiusura Precedente
- 29.83
- Apertura
- 29.84
- Bid
- 29.39
- Ask
- 29.69
- Minimo
- 29.20
- Massimo
- 29.91
- Volume
- 488
- Variazione giornaliera
- -1.48%
- Variazione Mensile
- -0.98%
- Variazione Semestrale
- 0.27%
- Variazione Annuale
- 2.16%
20 settembre, sabato