FiyatlarBölümler
Dövizler / MO
Geri dön - Hisse senetleri

MO: Altria Group Inc

64.87 USD 0.93 (1.45%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MO fiyatı bugün 1.45% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 63.86 ve Yüksek fiyatı olarak 64.97 aralığında işlem gördü.

Altria Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MO haberleri

Günlük aralık
63.86 64.97
Yıllık aralık
48.86 68.58
Önceki kapanış
63.94
Açılış
64.04
Satış
64.87
Alış
65.17
Düşük
63.86
Yüksek
64.97
Hacim
11.461 K
Günlük değişim
1.45%
Aylık değişim
-3.80%
6 aylık değişim
8.26%
Yıllık değişim
27.05%
21 Eylül, Pazar