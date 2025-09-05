КотировкиРазделы
MO: Altria Group Inc

64.82 USD 0.06 (0.09%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MO за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.10, а максимальная — 64.99.

Следите за динамикой Altria Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости MO

Дневной диапазон
64.10 64.99
Годовой диапазон
48.86 68.58
Предыдущее закрытие
64.88
Open
64.78
Bid
64.82
Ask
65.12
Low
64.10
High
64.99
Объем
10.833 K
Дневное изменение
-0.09%
Месячное изменение
-3.87%
6-месячное изменение
8.18%
Годовое изменение
26.95%
